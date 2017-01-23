Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) переизбрала Педро Аграмунта на должность президента.

Испанский политик был единственным кандидатом на эту должность, сообщает Укринформ.

Аграмунт на предыдущей осенней сессии Ассамблеи в октябре 2016 года официально выступил за возвращение полномочий российской делегации, которые были ограничены в ответ на агрессию против Украины. Это вызвало возмущение украинских народных депутатов в ПАСЕ.

12-13 января 2017 года Аграмунт совершил визит в Москву. Во время визита он также высказался за необходимость возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Как известно, российская делегация не будет участвовать в зимней сессии Ассамблеи.