Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) переизбрала Педро Аграмунта на должность президента.
Испанский политик был единственным кандидатом на эту должность, сообщает Укринформ.
Аграмунт на предыдущей осенней сессии Ассамблеи в октябре 2016 года официально выступил за возвращение полномочий российской делегации, которые были ограничены в ответ на агрессию против Украины. Это вызвало возмущение украинских народных депутатов в ПАСЕ.
12-13 января 2017 года Аграмунт совершил визит в Москву. Во время визита он также высказался за необходимость возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Как известно, российская делегация не будет участвовать в зимней сессии Ассамблеи.
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