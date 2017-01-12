Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно», - сказал он.

Глава комитета Госдумы по международным делам уверен, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом в течение этого года будет развиваться все более конструктивно.

«Сотрудничество с российской делегацией на площадке ПАСЕ медленно, но верно возрастает. Уверен, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом в течение нынешнего года будет развиваться все более и более конструктивно», - сказал Слуцкий по итогам переговоров спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий в Украине и аннексии Крыма.