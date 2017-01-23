В Польше не хватает рабочих рук, а потому в стране будут приниматься меры по привлечению рабочих с Востока Европы, в частности Украины.

Об этом заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальска, сообщает Укринформ.

«Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук», - подчеркнула Рафальская.

Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в РП.

«Это политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока», - заявила Рафальска.

Она добавила, что эта политика должна определенным образом контролироваться.

Межведомственная группа, в которую входят представители министерств развития, семьи и внутренних дел готовят изменения в миграционное законодательство страны. По словам заместителя министра развития РП Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать «эффективным рецептом на демографический кризис в Польше».

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени, а также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.