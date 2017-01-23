Сумской отдел полиции открыл уголовное производство и начал розыск преступников, которые этой ночью повредили банкомат и украли находившуюся в нем наличность.

По данным облполиции, сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном центре поступило около 05:00.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем хранились. Сумма нанесенного ущерба сейчас выясняется. На месте происшествия работают следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.