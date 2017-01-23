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На этой неделе в Украину вернутся морозы, сообщила синоптик Наталка Диденко.

«Так, во вторник, 24 января, столбики термометров будут колебаться в пределах -3 –  +3. Ближайшей ночью, конечно, мороз ожидается, где -3 – -8, на Закарпатье и в Карпатах -7 – -14 градусов», - написала она в Facebook.

На северо-востоке от Украины расположился циклон, который затронет небольшим мокрым снегом северную часть страны. Осадки, кроме северных областей, вероятны на Волыни, в Ривненской, Полтавской и Харьковской областях.

В Киеве завтра также периодически небольшой мокрый снег.

Высокая влажность воздуха делает благоприятными условия для туманов, дымок и изморози.

В среду осадков в Украине станет больше, а 26-27 января придет очередное похолодание.
ForUm

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