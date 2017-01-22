В результате железнодорожной катастрофы, произошедшей минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, погибли 32 человека, травмы получили по меньшей мере 54 человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.

Катастрофа произошла около 23:30 местного времени (около 20:00 по Киеву), когда с рельсов на скорости сошли по меньшей мере 13 из 22 вагонов скорого поезда, следовавшего по маршруту Джагдалпур - Бхубанешвар.

ЧП произошло в 160 км от города Вишакхапатнам близ станции Кунеру. Причины катастрофы выясняются, на месте работают спасательные бригады. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы, других пассажиров развозят автобусы, прибывшие из ближайших городов, отмечает телеканал.