В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

«За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - сказал он.

По данным штаба АТО, за минувшие сутки НВФ 33 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.