В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.
«За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - сказал он.
По данным штаба АТО, за минувшие сутки НВФ 33 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.
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