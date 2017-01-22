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В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

«За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - сказал он.

По данным штаба АТО, за минувшие сутки НВФ 33 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.

 
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