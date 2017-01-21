В Италии венгерский автобус попал в ДТП, 16 человек погибли, еще 39 – получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Аnsa.

Инцидент произошел вечером 20 января на пересечении восточной Вероны в направлении Венеции. В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек.

Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт, вероятно, с экскурсии.

По предварительным данным автобус врезался в столб, после чего начался пожар.