За беспорядки в Вашингтоне во время инаугурационных мероприятий полиция задержала 217 человек. Об этом сообщил и.о. начальника местной полиции Питер Ньюсэм, пишет The Washington Post.

Ньюсэм отметил, что подавляющие большинство акций по всему городу прошли мирно, передает 112 Украина.

Однако, по его словам, около 10:00 (по местному времени) группа людей в количестве 400-500 человек, чья активность выглядела «организованной и намеренной», вооружившись ломами и молотками, уничтожили автомобили и витрины магазинов на своем пути. Им предъявлены обвинения в беспорядках.

«Это было не спонтанное событие», - заявил он.

Полиция применила перечный газ и «другие средства» для сдерживания протестующих.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне 20 января, накануне инаугурации, произошли столкновения с участниками акций протеста против нового президента США Дональда Трампа.