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В Днепровском районе Киева на улице Никольско-Слободская ночью застрели адвоката, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови.

По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Правоохранители установили личность погибшего: это – 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

При осмотре места происшествия правоохранители с помощью служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.
ForUm

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