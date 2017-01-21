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В селе Бачина Старосамборского района Львовской области произошел пожар в деревянной церкви, построенной в 1868 году.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила в пятницу днем.

В 14:15 удалось локализовать пожар и в 17:12 полностью ликвидировать. В результате огнем уничтожены два купола церкви на площади 50 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей, удалось спасти церковь от полного уничтожения и предотвратить распространение огня на рядом расположенную колокольню.

К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Причины возникновения возгорания устанавливается. На пожаре никто не пострадал.
ForUm

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