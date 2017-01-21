Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый после торжественных мероприятий по случаю инаугурации президента США воспользовался возможностью поговорить с Дональдом Трампом об отношениях с Украиной, и разговор состоялся в позитивном ключе.

Об этом дипломат сообщил украинским журналистам, сообщает Укринформ.

«Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не остался вне его внимания», - отметил Чалый.

Он уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурации.

«Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого состоялось очень позитивное общение Президента Украины и новоизбранного президента Трампа. Мой разговор в развитие этого диалога», - прокомментировал дипломат.

Он также отметил, что ключевая задача для Украины сейчас – это обеспечение прямого контакта на высшем уровне. «Непросто это сейчас сделать, но я считаю нашей задачей иметь такой диалог», - сказал посол.

В этой связи он сообщил, что Посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, «по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам».

Кроме того, Чалый отметил, что на инаугурационных мероприятиях в пятницу он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома. «Новая команда, которая приходит, является динамичной, энергичной, она стремится к новым достижениям. Поэтому мы должны предложить видение, а не только говорить о контактах», - подчеркнул он.

Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа. Кроме того, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в ​​обеих палатах Конгресса США. По его словам, важно сохранить поддержку Соединенных Штатов, их понимание важности Украины для европейской безопасности и национальных интересов Америки в будущем.

«Президент Дональд Трамп говорил об интересах Америки в первую очередь. Я могу сказать как посол Украины, для нас – интересы Украины в первую очередь. Но в том, как найти сочетание, чтобы мы продолжали такое ​​продуктивное сотрудничество, которое было у нас раньше, я уверен, у нас будут новые возможности», - подытожил Чалый.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце.