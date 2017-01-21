Все 28 управлений патрульной полиции Украины поддержали воинов АТО, выполнив условия эстафеты #22PushupChallenge.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, флешмоб #22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром.

Сначала эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов. Выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно заканчивают жизнь самоубийством. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, был введен флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней.

«Мы выполняем эту эстафету, чтобы гражданское население не забывало воинов, вернувшихся из зоны боевых действий на Востоке Украины. Их нужно помнить. Им нужно помогать. Их необходимо поддерживать во всем», - отметил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

На странице патрульной полиции в Facebook обнародовано видео с полицейскими-участниками флешмоба.