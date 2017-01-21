Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от посещения центральных районов Италии. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января с.г., и учитывая сохранение опасности последующих толчков, МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии», - говорится в сообщении.

Украинцам, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон «горячей линии» +39 389 004 0000, электронную почту [email protected] , или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта [email protected]

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии.

Эпицентр землетрясения находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км. Именно в этом регионе в результате схода лавины под снегом оказалась здание отеля с людьми.