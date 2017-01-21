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Народные депутаты Украины из разных парламентских фракций просят Национальное агентство по предупреждению коррупции провести проверку путешествия и отдыха в начале этого года в Таиланде народного депутата Олега Ляшко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По мнению нардепов, лидер Радикальной партии не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законодательством срок информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись ввиду расходов, связанных с этим отдыхом.

В депутатском обращении идет речь об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенные Ляшко и его спутником, общая стоимость которых в оба направления на одно лицо превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в Реестр деклараций.

В частности, отмечается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тыс. гривен депутат был обязан в 10-дневный срок с момента их покупки письменно сообщить об этом в НАПК с последующим внесением этой информации в реестр деклараций.

«По результатам поиска в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 13 января сообщение о соответствующих существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата Украины Олега Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении Закона Украины «О предотвращения коррупции», - отмечается в обращении группы депутатов.

НАПК напоминает, что часть 2 статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает, что в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретения имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества обязан письменно уведомить об этом Нацагентство. Указанная информация вносится в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и публикуется на официальном веб-сайте Национального агентства.

 
ForUm

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