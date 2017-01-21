Сенат США утвердил на пост главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, кандидатуру которого на эту должность ранее выдвинул президент Дональд Трамп.

Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только сенатор Кирстен Джиллибранд высказалась против, сообщает ВВС.

Джеймс Мэттис – первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.

В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение.

Генерал Мэттис ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США.

Мэттис известен морским пехотинцам США под прозвищем «бешеный пес». За время службы его также называли «боевым монахом», поскольку он так и не женился и у него нет детей.

Генерала Мэттиса также называют врагом Путина. В частности, 12 января, отвечая на ключевые вопросы Сената США о дальнейшей политике американского оборонного ведомства, он назвал Россию угрозой номер один для США. По его словам, Америка должна быть готова противостоять Москве, если в этом возникнет необходимость.

Также Маттис заявлял, что США должны продолжить поддержку Украины и усилить ее потенциал.

По мнению Мэттиса, российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.

По словам генерала, мировой порядок столкнулся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны. И эту угрозу, по его мнению, представляют Россия, Китай и террористические группировки.