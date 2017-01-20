Печерский районный суд Киева отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России. Об этом сообщают Украинские новости.
Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.
По ее словам, защита не предоставила достаточного количества оснований для проведения подобного заседания.
Адвокат Виталий Сердюк настаивал на проведении выездного заседания в дипломатическом учреждении Украины на территории России.
Напомним, Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска Януковича 26-29 января.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время