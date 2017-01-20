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Гендиректор липецкой кондитерской фабрики Roshen Олег Казаков заявляет, что неудачи фабрики следует искать не в экономической плоскости.

Об этом он сказал после объявления о закрытии предприятия, сообщает Gorod48.

«Скажу только одно слово: «Достали...!» - коротко прокомментировал он.

В целом же, по его словам, неудачи липецкой кондитерской фабрики следует искать скорее не в экономике

«Неудачи липецкой кондитерской фабрики следует искать скорее не в экономике, а то ли в политике, то ли в карьеризме сотрудников ФНС, эксплуатирующих ситуацию. Мы испытываем постоянный прессинг со стороны правоохранительных и налоговых органов: нас пытаются привлечь к ответственности за нарушения налогового законодательства каких-то субподрядчиков наших контрагентов», - считает Казаков.

По его словам, до 2014 года законность строительства была подтверждена в рамках камеральных налоговых проверок.

«Из-за того, что в рамках вялотекущего уголовного дела Басманный районный суд Москвы раз в три месяца продлевает по ходатайству Следственного комитета арест недвижимого имущества фабрики и земельных участков, на которых стоят корпуса и складские помещения, украинский траст ICU и американская инвестиционная компания Rothschild не могут найти покупателей на липецкий актив Петра Порошенко», - утверждает Казаков.

При этом, по его словам, расследованию уголовного дела о якобы мошеннических действиях руководства липецкой фабрики и ее подрядчика - нижегородской научно-производственной фирмы «Металлимпресс», построившей в Косыревке логистический центр – «не видно ни конца, ни края».

Напомним, корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия).
ForUm

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