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Государственная исполнительная служба в Ривненской области до сих пор не направила в доход государства 2561,17 кг янтаря, изъятого во время спецоперации Министерства внутренних дел и Государственной фискальной службы 3 августа 2015 года.

Об этом заявил заместитель директора Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней Украины Екатерина Яценко, сообщает Укринформ.

По ее словам, камни с 4 августа 2015 года до сих пор хранятся в Госхранилище как посылка.

«Основанием для зачисления этого янтаря в доход государства является решение суда и исполнительный лист. На данный момент мы не получили никаких документов от Государственной исполнительной службы», - сказала она.

Яценко рассказала, что в Госхранилище из СМИ узнали о решении Ривненского городского суда от 11 апреля 2016 года, в соответствии с которым конфискованный янтарь должен быть направлен в доход государства.

Заместитель директора Госхранилища объяснила, что конфискованный правоохранителями янтарь ныне нельзя  продать, а вырученные деньги направить в Госбюджет, поскольку он не зачислен в Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Для этого необходим исполнительный лист. 

В свою очередь начальник Управления исполнительной службы в Ривненской области Рита Назарчук отказалась комментировать ситуацию. «Вы не являетесь стороной исполнительного производства и я не имею права предоставлять вам информацию. Я не буду с вами обсуждать этот вопрос», - сказала она.

Напомним, 3 августа 2015 года в Ривном прошла спецоперация МВД и ГФС по задержанию микроавтобуса с 2,6 т янтаря, который готовился к вывозу за границу. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что его стоимость, по предварительной оценке, достигает около 3 млн долларов. В то же время в решении Ривненского городского суда шла речь, что специалисты Государственного геммологического центра оценили 2561,17 кг янтаря в 135 тыс. 857 долларов.

 

 
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