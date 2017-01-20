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В результате обстрела членами НВФ гражданского автобуса в районе населенного пункта Еленовка Донецкой области ранена местная жительница. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня утром в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус. Вследствие обстрела получила ранения местная жительница», - говорится в сообщении.

Фото: ДАН

В штабе отмечают, что причастность НВФ к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка - Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований.

«Не исключается, что эта провокация была осуществлена ​​с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сказано в сообщении.
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