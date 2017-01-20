Государственная фискальная служба временно отстранила от выполнения обязанностей все руководство Львовской таможни.

Как сообщает пресс-служба ГФС, это связано с задержанием во время вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов исполняющего обязанности замначальника Львовской таможни Юрия Борисова.



«Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

Напомним, по информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Борисов чиновник требовал и получил деньги от подчиненных сотрудников как ежемесячную «дань» с тех, кто пересекает таможенную границу государства.