Случаи злоупотребления со стороны теплоснабжающих организаций и факты некорректных начислений киевлянам за услугу централизованного отопления будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев по результатам обработки обращений киевлян относительно начислений за тепло, полученное в декабре.

«В столице есть две основные теплоснабжающие организации – ОАО «Киевэнерго» и ООО «Еврореконструкция». Также есть потребители, которые по договору получают тепло от других частных предприятий и организаций. Однако для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления», - сказал Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что существуют объективные факторы начислений, которые должны учитывать потребители, но никаких махинаций с платежами быть не должно.

«В этом месяце в зоне обслуживания сместились даты снятия показаний домовых приборов учета тепла. Если раньше снятие происходило с 19 до 26 числа, то декабрьские снятия происходили в последние дни месяца. Поэтому увеличился и период оплаты. Также жителям следует учитывать, что снижение температуры воздуха напрямую влияет на объем потребленного домом тепла. Однако, если все эти факторы учтены, но вы сомневаетесь в правильности счета за тепло - мы проведем соответствующее расследование. Для этого в столице создана и работает соответствующая инспекция, сотрудники которой выедут на место, проверят состояние работы системы и требовать обоснований от тепловиков», - сообщил представитель КГГА.

Вызвать инспекцию для проверки корректности начислений киевляне могут по номеру (044) 235 36 99.

Напомним, Кабинет Министров обязал предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) начислять плату за централизованное отопление для потребителей в домах, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии, исходя из средних показателей потребления тепловой энергии в домах, уже оборудованных счетчиками тепла в этом конкретном городе.