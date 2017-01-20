Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак надеется, что будущая обстановка позволит не проводить мобилизацию вообще. Об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майклом Фєллоном.

«Вы знаете, я очень надеюсь на то, что обстановка, которая сегодня существует в Украине, будущая обстановка позволит нам не проводить вообще мобилизацию», - сказал Полторак.

При этом он обозначил цель, чтобы «заниматься тем, чтобы набирать в Вооруженные силы мотивированных, высокоподготовленных, профессиональных военнослужащих, бывших военнослужащих, которые имеют боевой опыт в зоне проведения Антитеррористической операции, заключать с нами контракты», сообщает УНИАН.

Он напомнил, что по итогам 2016 года было заключено практически 70 тысяч контрактов с военнослужащими. При этом глава оборонного ведомства заявил, что «если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения Антитеррористической операции или будет осуществлена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить».

Напомним, 29 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих, призванных на службу в АТО.

Он также заявил, что пока не планирует объявлять седьмую волну частичной мобилизации.