также в разделеОбщество
Полторак надеется, что мобилизации больше не будет 15
Инспекция ВСУ: Россия формирует 10-тысячную дивизию возле границ Украины 44
Руководство Львовской таможни отстранено от работы 32
Рева рассказал, кому пришли большие счета за отопление 59
Минприроды решило декоммунизировать заповедники 44
СБУ задержала чиновницу «ЛНР», пытавшуюся оформить украинскую пенсию 49
В Николаеве разоблачили перевальный пункт контрабанды кокаина в РФ 25
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра 18
И.о. замначальника Львовской таможни поймали на взятке 26
Из-за курильщиков Украина теряет $3 миллиарда в год 53
Кубив заявляет о росте украинского экспорта 37
Чиновница Луганской ОВГА присвоила боле 100 тысяч бюджетных денег 92
Украинцам советуют покинуть Гамбию 73
Количество обстрелов сократилось вдвое, потерь среди бойцов АТО нет 87
19 января. Картина дня 75
Ванесса Паради снимается в фильме о войне в Украине 60
За пропагандистскую рэп-песню радиостанцию оштрафовали на 44 тысячи 59
На Луганщине будут заочно судить 5 прокуроров-предателей 85

На Прикарпатье сообщено о подозрении должностному лицу Госкомзема, из-за злоупотребления которого розданы земли Карпатского национального природного парка стоимостью более 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

«Указанная чиновница, злоупотребляя своим служебным положением, в марте 2010 года выдала и подписала государственные акты на право собственности на 12 земельных участков общей площадью 3,67 га, которые находились в постоянном пользовании Карпатского национального природного парка», - говорится в сообщении.

На основании этого орган местного самоуправления своим решением утвердил проекты землеустройства по отводу земельных участков в собственность.

Такими действиями государственным интересам нанесен ущерб на 6 млн 85 тыс. грн.

Кроме того, вопреки интересам службы и с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, в ноябре 2013 года она заключила и подписала фиктивный договор с частным предпринимателем, по которому государственным предприятием перечислено 60 тыс. грн за несуществующий товар.

В дальнейшем, чтобы скрыть свои преступные действия, зная, что этот товар на государственное предприятие не поступил, выдала ложные документы на получение и использование этих материалов и списала их.

Сейчас ей сообщено о подозрении в ч.ч.1,2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Ботинки зимние