На Прикарпатье сообщено о подозрении должностному лицу Госкомзема, из-за злоупотребления которого розданы земли Карпатского национального природного парка стоимостью более 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

«Указанная чиновница, злоупотребляя своим служебным положением, в марте 2010 года выдала и подписала государственные акты на право собственности на 12 земельных участков общей площадью 3,67 га, которые находились в постоянном пользовании Карпатского национального природного парка», - говорится в сообщении.

На основании этого орган местного самоуправления своим решением утвердил проекты землеустройства по отводу земельных участков в собственность.

Такими действиями государственным интересам нанесен ущерб на 6 млн 85 тыс. грн.

Кроме того, вопреки интересам службы и с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, в ноябре 2013 года она заключила и подписала фиктивный договор с частным предпринимателем, по которому государственным предприятием перечислено 60 тыс. грн за несуществующий товар.

В дальнейшем, чтобы скрыть свои преступные действия, зная, что этот товар на государственное предприятие не поступил, выдала ложные документы на получение и использование этих материалов и списала их.

Сейчас ей сообщено о подозрении в ч.ч.1,2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.