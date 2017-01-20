В Украине уровень теневой экономики сократился на 5 процентных пунктов. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба МЭРТ.

«Правительство последовательно и настойчиво внедряет реформы, которые улучшают жизнь рядовых граждан. Мы знаем, что люди чувствуют результаты нашей работы. Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике», – отметил он.

По словам Кубива, наблюдается снижение уровня теневой экономики на 5 п.п., что является самым большим за годы наблюдений (40% от ВВП по итогам 9 месяцев 2015 года до 35% за аналогичный период 2016 года).