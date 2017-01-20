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Депутаты, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прилетели в США на инаугурацию Дональда Трампа. Юлия Тимошенко и некоторые местные чиновники будут только на молитвенном завтраке, сообщает Украинская правда.

Так, в пресс-службе Саакашвили сообщили, что он будет 20 января на инаугурации Трампа. «Он уже там. Только 20 января. Ранее мы были в селах», - сообщили в пресс-службе политика.

Участие в инаугурации подтвердил нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко.

«Меня пригласили мои коллеги конгрессмены-республиканцы в США именно в эти дни для обсуждения развития американо-украинских отношений и для организации с их участием нескольких встреч с ключевыми людьми из команды Трампа», - сказал Артеменко, подтвердив, что также будет на самой инаугурации.

Нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов ночью 19 января написал в Фейсбуке, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.

«Вылетел на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие как для Соединенных Штатов, так и для Украины», - написал Кивалов.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет, сообщил журналистам депутат Сергей Соболев. Он отметил, что на завтраке партию представит Тимошенко и некоторые другие депутаты.

В пресс-службе партии не смогли назвать депутатов, которые едут в США с Тимошенко.

19 января на инаугурацию прибыл экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

«Прибыв в Вашингтон. Сегодня провел уже 7 встреч с представителями команды Дональда Трампа», - сообщил Маломуж.

В комментарии Радио Свобода он рассказал, что приглашение получил бесплатно, ведь в течение 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и экс-руководителями американской разведки.

17 января о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.

«Представители Республиканской партии пригласили меня на инаугурацию сорок пятого президента США Дональда Трампа. Помимо традиционных мероприятий инаугурации, парада и бала по поводу инаугурации, у меня будет ряд важных встреч. Понимаю, что будущее Украины решается и за ее пределами», - отметил Береза.

Ранее пресс-служба «Блока Петра Порошенко» сообщила, что приглашение на завтрак с Трампом получили глава Килийской районной организации партии «Солидарность» - БПП Павел Бойченко и депутат Одесского областного совета от партии «Солидарность» - БПП Олег Бабенко. Информацию об участии других представителей БПП в пресс-службе не подтвердили.

Напомним, сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.
ForUm

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