Дональд Трамп принял присягу президента США.

Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты проведенной Украиной совместно с Канадой и Данией инспекции на территории Ростовской области РФ.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призвал Президента Украины Петра Порошенко и правительство созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно преобразования АР Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику.

Государственная фискальная служба временно отстранила от выполнения обязанностей все руководство Львовской таможни.

В результате обстрела членами НВФ гражданского автобуса в районе населенного пункта Еленовка Донецкой области ранена местная жительница.

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады VIII созыва.

Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился к американским гражданам с прощальным письмом.

Сегодня в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Гамбию.

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам.