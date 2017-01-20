Джихадисты «Исламского государства» уничтожили два наиболее известных античных памятника сирийской Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра, сообщает ВВС.

Сирийские военные при поддержке российской авиации вошли в Пальмиру в конце марта 2016 года, однако в декабре город был повторно захвачен боевиками ИГ.

Как сообщили сирийские власти, после захвата Пальмиры исламисты продолжили уничтожение памятников.

Они сравняли с землей тетрапилон, представлявший собой четыре каменных основания с 16 колоннами, а также разрушили часть амфитеатра II века.

Информацию о разрушении древних сооружений подтвердил глава сирийского ведомства по охране памятников Маамун Абдулкарим.

«Местные источники рассказали нам, что 10 дней назад ДАИШ (альтернативное обозначение ИГ. – Ред.) разрушило тетрапилон, - сказал он агентству Франс пресс. - Вчера мы получили спутниковые снимки от наших коллег из Бостонского университета, на которых видно повреждение фасада римского амфитеатра».

В четверг джихадисты «Исламского государства» устроили в Пальмире публичную расправу, обезглавив четырех и расстреляв восемь человек.

До того как боевиков «Исламского государства» в марте выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники древности.

В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи.

Кроме того, ими был взорван храм Баал-Шамина, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.