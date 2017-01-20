В пятницу, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,39/27,44 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1836/29,2318 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,4362 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 82 сделки на сумму 39,06 млн долл.

Напомним, в четверг, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,53/27,60 грн/долл.