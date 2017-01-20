Вчера, 19 января, в пункте пропуска «Жуляны» во время осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, пограничники обнаружили комплектующие к оружию и авиационной техники, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, который не имел никаких товаросопроводительных документов и не был внесен в бортовой журнала судна.

По словам экипажа, ящики, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале по невнимательности. В то же время пограничники совместно с представителями таможни все-таки решили более детально проверить их содержимое.

В результате, во время общего осмотра в 3-х ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот». В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.

Сейчас продолжается экспертиза оборудования. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ для регистрации в Едином реестре досудебных расследований преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).