В ночь на пятницу, 20 января, в Киеве горели торговые ряды на Демеевском рынке. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины в Киеве.
Сообщение о пожаре поступило в 2:32.
По прибытию на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду. В 3:31 пожар на площади 250 кв. м. был локализован, а в 4:16 - ликвидирован.
В результате пожара сгорели и повреждены 8 торговых киосков со строительным и промышленным товаром.
Во время пожара никто не пострадал.
Причины возникновения пожара выясняются.
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