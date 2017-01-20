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За 11 месяцев 2016 года увеличился экспорт продукции агропромышленного комплекса и других промышленных товаров. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает корреспондент ForUm’а.

«Сегодня уже подвели итоги украинского экспорта за 11 месяцев 2016 года. Мы уже видим увеличение экспорта. Продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности – на 537,4 млн долларов или на 4,1%. Продукция легкой промышленности – на 57,7 млн долларов или на 7,1%», - сказал Кубив.

Экспорт разных промышленных товаров, по его словам, вырос на 16,3 млн долларов или на 1,7 %.

Также вице-премьер отметил, что наблюдается снижение уровня теневой экономики на пять пунктов.

Напомним, по предварительным статистическим данным, в 2016 году в Украине производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составило рекордных 66 млн тонн.
Мария Пастернак, ForUm

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