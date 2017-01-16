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По предварительным статистическим данным в 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составило 66 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной  политики и продовольствия.  

«Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше чем в 2015 году», - говорится в сообщении.

Также в 2016 году установлены рекордные показатели за всю историю независимой Украины по урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66,0 ц/га) и гороха (31,3 ц/га).

В общем, средняя урожайность составила 46,1 ц/га (больше на 5,0 ц/га, чем в 2015 г.)
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