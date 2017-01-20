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Народные депутаты Украины, которые за собственный счет приобрели билеты на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, должны указать это в своей декларации за 2017 год. Об этом 112 Украина заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Есть два варианта. Если они купили за свой собственный счет, то такие сведения обязательно должны быть в декларации, и ежегодной, то есть в тех декларациях, которые они будут сдавать до 1 апреля 2018 года», - отметил он.

По словам Шабунина, некоторые парламентарии заявляют, что билеты им подарены. «Если такой билет стоит немного больше чем 60 тыс. грн и это подарок - он должен быть указан в документе об изменении имущественного состояния, то есть прямо сейчас размещен на сайте НАПК. Если кто-то там говорит, что билет подарен, но информации об этом нет в едином реестре НАПК, это означает, что он вас обманывает или совершает уголовное преступление», - отметил он, добавив, что за такой проступок может грозить до 2 лет тюремного заключения.

«Глядя на состав делегации, это, мне кажется, была банальная покупка билетов, чтобы создать себе какой-то дополнительный имидж в Украине. Немножко смешно выглядит в глазах журналистов, экспертов», - добавил Шабунин.

Как известно, входной билет на инаугурацию Трампа стоит от 10 до 100 тыс. долларов за место. Сам Трамп уже попросил всех гостей, которые будут бойкотировать инаугурацию, вернуть билеты.

На инаугурации Трампа будут присутствовать представители минимум пяти фракций Верховной Рады.

Напомним, сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.
ForUm

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