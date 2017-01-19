Православные христиане 19 января празднуют Крещение Господне - один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, напоминая историю праздника Богоявления, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что с этого момента Господь открылся миру как Мессия и начал свой путь к Крестным страданиям.

«Согласно Евангелию от Луки, в 15-й год правления Тиверия кесаря, на проповедь вышел Иоанн Предтеча, который долгое время пребывал в пустыне. К нему на Иордан пришло множество людей, желая получить крещение. Он скромно оценил свою миссию, и говорил, что пришел лишь подготовить путь Мессии. Он говорил, что только слуга Того, Кто должен прийти. Он крестит водой, а Тот, Кто придет, будет крестить Духом святым и огнем. Чтобы принять Мессию, он призвал покаяться, «ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.3:2). Когда пришел Христос, Иоанн Креститель сказал, что не достоин коснуться головы Своего Царя и Бога. На что Господь ответил, что «так надлежит нам исполнить всякую правду». Когда Иисус Христос вошел в воды Иордана, Иоанн Креститель увидел голубя – символ схождения Духа Божия. И был слышен голос с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Мф. 3, 13–17). В Иордане была явлена тайна Триипостасного Божества: Иисус Христос в водах Иорданских, Дух Божий явлен в виде голубя, а Бог-Отец – явлен голосом с неба», - рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ отметил, что освященная вода – это великая святыня, к которой нужно относиться соответственно.

«Агиасма - это великая святыня, которая дается человеку для возможности спасаться духовно и физически. Традиционно после богослужения эту воду несут домой. Освящая свое жилище, поют тропарь и кондак Крещению Господню. В день праздника освященную воду можно пить весь день. В дальнейшем эта вода употребляется утром натощак, а также во время болезней и при другой необходимости. Традиционно вода хранится до дня праздника Крещения в следующем году», - рассказал владыка Антоний.

По его словам, в библейской космогонии вода занимает особое место.

«В повествовании о творении мира, в пятый день Господь повелел воде произвести душу живую. Это значит, что вода связана с жизнью, она производит, дает жизнь. Вместе с тем вода – стихия, которая может жизнь поглотить. Мы помним, что Господь Творец использует именно воду во время Всемирного потопа, чтобы погрузить в нее все человеческое беззаконие. Вода также может являться вместилищем злобной силы. Если внимательно слушать чинопоследование великого освящения воды, мы услышим, что Христос сокрушил головы змиев в воде. Христос, входя в Иордан, освящает и восстанавливает первозданную стихию. Своим крещением Спаситель положил начало таинству Крещения. Интересен также удивительный славянский язык в чинопоследовании освящения воды: «вода, скачущая в жизнь вечную». Вода будто в прыжке. И человеку, который употребляет эту воду, дается возможность «прыгнуть в жизнь вечную», - объяснил митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в день Крещения Господня, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А). Торжественное освящение вод Днепра начнется около 12.00, после чего киевляне начнут омовение в крещенской купели.