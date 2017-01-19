Начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя констатирует отсутствие запроса на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

«У нас никогда не было запросов и задач по его розыску», - сообщил он.

Комментируя информацию, что Табачник скрывается на территории Израиля, Неволя подчеркнул, что с этой страной у Украины очень активное взаимодействие по линии Интерпола.

В частности, Украина активно взаимодействует с Интерполом по розыску скрывающегося в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Напомним, в июле 2015 года Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.