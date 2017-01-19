С начала года в Украине на пожарах погибли 171 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В зимний период спасатели ГосЧС фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям. Только за прошедшие сутки в стране возникло 149 пожаров, из которых 88 – именно в помещениях граждан. Количество погибших в течение дня достигло 5 человек. Всего с начала года в результате пожаров погиб уже 171 человек, а пострадали – 100», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что основными причинами возникновения пожаров в помещениях являются нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети.