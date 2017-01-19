Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было достаточно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого», — сказал Шефчович, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к нему.

«Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами», — сказал вице-президент ЕК.

Напомним, Украина не закупает российский газ с 25 ноября 2015 года.

9 декабря 2016 года в Брюсселе Украина, Россия и Европейская комиссия на трехсторонних переговорах не смогли достичь договоренностей по так называемому зимнему газовому пакету.

В декабре глава правления Андрей Коболев НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что Украина не планирует покупать природный газ у «Газпрома» до конца зимы.