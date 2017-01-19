Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия граждан Украины в деятельности так называемой «генеральной прокуратуры «ЛНР», по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«5 прокуроров-предателей, нарушив присягу сотрудника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации «ЛНР», заняли руководящие должности в «генеральной прокуратуре» и осуществляют свою деятельность в пользу террористов», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что «прокуроры» скрываются от следствия на временно неподконтрольной власти Украины территории, относительно последних начата процедура специального (заочного) досудебного расследования.

Санкцией ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.