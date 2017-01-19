Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, обвинив ее в нарушении нескольких международных конвенций во время аннексии Крыма и в конфликте на Донбассе.



МИД Украины уже назвало этот иск «историческим», отметив, что международное право – на стороне Украины.



В ответ МИД России заявил, что использует все доступные правовые механизмы для защиты и отрицает обвинения, которые выдвинула Украина.



Кроме иска в главный судебный орган ООН, Украина как государство или его граждане от марта 2014 жаловалась на РФ в Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд в Гааге и международные арбитражные суды в Стокгольме и Лондоне.



В украинском внешнеполитическом ведомстве признают: рассмотрение иска в Международном суде ООН, как и в других международных судов, может длиться годы.

На чьей стороне право

МИД Украины доказывает в иске, что Российская Федерация нарушает две международные Конвенции.



Первая – о борьбе с финансированием терроризма. Украина считает, что это происходит путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, среди которых называет «ДНР» и «ЛНР», которые совершили ряд террористических актов на ее территории.

Вторая Конвенция – о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске утверждают, что Россия причастна к дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крыма, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.



«Начиная с незаконного «референдума», проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН и оказалась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка», - говорится в заявлении украинского МИД.



Президент Петр Порошенко также прокомментировал обращение Украины в Международный суд ООН.



«В течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. (...) Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», - заявил Президент.



Порошенко напомнил, что около 1,7 млн граждан Украины является временно перемещенными лицами.

Президент уверен, что Украина все это время действовала исключительно в соответствии с международным правом.



По его словам, готовя иск в судебный орган ООН в части невыполнения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, компетентные органы провели пять заседаний и направили 45 нот по дипломатическим каналам.



По второй Конвенции – по ликвидации всех форм расовой дискриминации – подано более 20 нот.

Дело в годы



Эксперты уверены, что рассмотрение дела может длиться не один год.



К примеру, решение по иску Румынии к Украине, поданном в 2004 году, было принято в 2009 году. Тогда между Киевом и Бухарестом возник территориальный спор о линии разграничения черноморского шельфа и принадлежности острова Змеиный в Черном море.



О затяжном процессе говорят и в МИД Украины. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула, что процедура рассмотрения – тяжелая и продолжительная.



«После принятия судом решения о применении временных мер суд дает некоторое время на представление меморандума со всей доказательной базой. После этого второй стороне дают время на подготовку контрмеморандуму. Дело будет длительным и судом рассматриваться года», - сказала журналистам Зеркаль.

«На контроле»



Президент сказал, что «держит на контроле» предыдущие иски против России, в частности, о конфискации Россией украинского имущества, украинских месторождений, захвате украинских платформ в Черном море, о препятствовании рыболовству, причинении экологического вреда в аннексированном Крыму и на Донбассе.



По данным Министерства юстиции, за последние три года Украина подала пять межгосударственных исков против России и готовит шестой, касающийся запрета деятельности Меджлиса крымских татар в Крыму.



Кроме заявлений, поданных правительством, сегодня на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находится более 500 индивидуальных жалоб.



Это жалобы как на действия России, так и на действия Украины, связанные с конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма – о незаконном лишении свободы, различных формах жестокого обращения, преимущественно в отношении лиц, участвовавших в боях, об уничтожении имущества и других последствий военных действий на востоке Украины.



Министр юстиции Украины Павел Петренко еще в 2015 году заявлял о том, что Украина обратилась с заявлением в Международный уголовный суд в Гааге (Гаагского трибунала) о событиях во время Евромайдана, в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.



После аннексии Крыма бывший премьер Арсений Яценюк обещал направить обращение Украины в Международный арбитражный суд в Стокгольме в связи с «национализацией» около 400 предприятий на территории Крыма.



Председатель правительства оценивал убытки Украины от отчуждения госимущества на полуострове более чем в триллион гривен.



Однако сегодня, как сообщали представители Министерства юстиции Украины в СМИ, в международные арбитражные суды обратились только шесть украинских компаний и банков, в частности «Нафтогаз Украины», Приватбанк, Ощадбанк.

Россия и процедуры



Руководство России постоянно отрицает обвинения в причастности к конфликту на востоке, выдвигаемые Украины, а также называет законной аннексию Крыма.



В министерстве иностранных дел РФ заявили, что она использует «доступные средства правовой защиты» в связи с иском Украины в Международный суд ООН.



«К сожалению, украинская сторона не проявила интереса к диалогу с Россией и в одностороннем порядке, прервав консультации, решила подать иск в Международный суд. Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты», - говорится в комментарии МИД России, размещенном на его сайте.



Российское внешнеполитическое ведомство также опровергло выдвинутые Украине обвинения.



«Российская Федерация искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны, добросовестно проверяя ее заявления, однако столкнулась с устойчивым нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном итоге – с односторонним разрывом консультаций украинской стороной. (...) Перспектива организации на основании соглашения сторон нейтрального международного арбитража, который мог бы разобраться в ситуации, также не устроила Киев», - указывает МИД России.