Правительство одобрило проект закона «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины «О государственных наградах Украины», дополнив его государственной премией Украины имени Михаила Грушевского – за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучше научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно Президентом.
«Введение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных работ по истории Украины, активизации научных исторических исследований и создание национального культурного продукта исторического характера, стимулировать повышение качества научных и научно-популярных изданий по истории Украины», - отмечается в сообщении.
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