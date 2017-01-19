Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Hurriyet.

Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.

По данным СМИ, он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции.

Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации.