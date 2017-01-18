Сегодня, 18 января, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 30 обстрелов незаконных вооруженных формирований, двое украинских военных были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба ,из минометов калибра 120 миллиметров НВФ обстреляли Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.