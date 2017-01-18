также в разделеОбщество
18 января. Картина дня 12
Глава ОБСЕ: Молодежь покидает оккупированный Донбасс 27
На Буковине задержали иранца, пробиравшегося в холодильнике в Германию 13
На Херсонщине смертельный «Боярышник» сняли с продажи 12
Спасатели рассказали, как безопасно праздновать Крещение 13
СБУ: Мэр Перемышля целенаправленно разжигал межнациональную вражду 20
В Николаеве осудили «спецназовца» «ЛНР» 14
Сегодня ранены двое бойцов АТО 11
Украина экстрадировала в Бельгию специализировавшегося на угонах болгарина 21
ГПУ получила доступ к счетам сына Азарова 31
Из-за трагедии в Княжичах из полиции уволили 7 офицеров 46
Прокуратура заинтересовалась покупкой Infiniti львовским полицейским 84
Садовый заявил о критической ситуации с вывозом мусора во Львове 105
Митрополит Антоний рассказал о том, как провести Крещенский Сочельник 31
Муженко: В НАТО понимают опасность РФ для Европы 102
В МИД РФ назвали количество украинцев, получивших российский паспорт 79
Кабмин выделил деньги на перезахоронение Александра Олеся 19
Из-за перестрелки в Княжичах накажут более 20 полицейских 46

Сегодня, 18 января, на мариупольском направлении, вблизи позиций украинских военных был задержан россиянин, воевавший в составе незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г. Курганинск Краснодарского края», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Ботинки зимние