Сегодня, 18 января, на мариупольском направлении, вблизи позиций украинских военных был задержан россиянин, воевавший в составе незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г. Курганинск Краснодарского края», – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.
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