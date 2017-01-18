также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» отказался платить «Газпрому» $5,3 миллиарда 88
Прогноз ООН: Экономика Украины в 2017 году вырастет на 1,9% 23
Кабмин передал полиграфкомбинат «Украина» МЭРТ 30
Набсовет «ПриватБанка» возглавил банкир из Турции 54
Швейцария предоставит Украине $100 миллионов помощи 43
Гройсман: Точной даты подписания меморандума с МВФ пока нет 45
«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет в $5,3 миллиарда за невыбранный газ 67
Гройсман: У НБУ достаточно рычагов для сдерживания падения курса гривни 37
Украина потеряла позицию в рейтинге инновационных экономик 38
Из-за торговой войны с РФ Украина потеряла $1 миллиард 52
Курс гривни на межбанке продолжает падать 210
В Минфине рассчитывают получить транш МВФ в начале февраля 34
В НБУ назвали причину нестабильности на валютном рынке 72
За год денежная масса в Украине выросла почти на 11% 40
НБУ монетизировал еще 1,4 миллиарда ОВГЗ для «ПриватБанка» 53
За год производство автомобилей в Украине сократилось на 36% 168
На межбанке гривня упала до 27,9 за доллар 62
СМИ: МВФ ждет от Украины повышения пенсионного возраста и земельной реформы 223

В среду, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,40/27,52 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2988/29,4271 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,5092 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделок на сумму 43,52 млн долл.

Напомним, 17 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,58/27,65 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние