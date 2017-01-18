В среду, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,40/27,52 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2988/29,4271 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,5092 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделок на сумму 43,52 млн долл.

Напомним, 17 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,58/27,65 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.