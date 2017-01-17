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Во вторник, 17 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,58/27,65 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4056/29,5433 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,6702 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 66 сделок на сумму 31,8 миллиона долларов.

Напомним, 16 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,77/27,90 грн/долл.

Как заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов. 
ForUm

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