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Сегодня утром на таможенном посту «Черновцы» в ходе проверки грузового автомобиля следовавшего из Турции через страны Евросоюза в Украину с грузом сельскохозяйственной продукции, обзорная группа из числа таможенников и пограничников Черновицкого отряда обнаружена гражданина Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.   

Мужчина был уверен, что направляется в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди груза.

«Более трех дней укрытия могли привести к переохлаждению и возможной гибели, поскольку данный гражданин скрывался в рефрижераторе. Обзорная группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь», - говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд. Скорее всего, мужчину в дальнейшем отправят на родину.
ForUm

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