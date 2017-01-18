Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что не утверждала, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только, если сдать Крым России.

Об этом она сказала во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, сообщает 112 Украина.

«Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я хочу, чтобы людей не обманывали. Те, кто с высоких трибун кричит ​​вам, что Крым мы не сдали, сдали его в 2014 году», - сказала Савченко.

Напомним, ранее Савченко заявила, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае сдачи России Крыма.