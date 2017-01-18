В православных христиан 18 января - навечерие Богоявления, Крещенский, или Богоявленский Сочельник - день особого духовного приготовления к празднику Крещения Господня.

Как отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), 18 и 19 января чин великого освящения воды будет совершен во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«Согласно традиции, праздник Крещения Господня начинается вечером 18 января, все церковные песнопения Всенощного бдения посвящены этому событию. Богоявления предваряется навечерие, Сочельник. В этот день каждый верующий человек постится, чтоб посвятить себя духовному переживанию и осмысления того, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Своим крещением в Иордан Спаситель положил начало таинство Крещения, через которое человек духовно рождается для жизни вечной. Участвуя в богослужении, мы заметим, что любой праздник переживается христианином, как событие, происходящее сейчас и именно для каждого из нас », - объяснил митрополит Антоний.

В Богоявленский Сочельник, после Литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящения называется большим по особенной торжественности обряда. Вместе с тем владыка Антоний Отметил, что различия между водой, Освященное 18 и 19 января, не существует.

«Совершается один и тот же чин великого освящения воды. К сожалению, даже среди верующих людей сегодня существуют суеверия по этому поводу», - констатировал управляющий делами УПЦ.

Говоря о смысле праздника, митрополит Антоний напомнили в том, что Крещение Господне называется также днем ​​Богоявления.

«Основной смысл праздника - с этого момента Господь открывается мира как Мессия, с этого дня начинается Его добровольный путь к Крестным страданиям. В этот день важно отвлечься от суеты и суеверных традиций. Крещение не обязано быть только походом за водой и желанием окунуться в проруби. Для верующего человека этого мало. Нужно сопереживать тому, что совершил для нас Христос. В этот день важно благодарить Бога, за то, что мы НЕ отвергнуты по наши грехи. Господь любит нас такими, какими мы есть, так как Он знает наше сердце. В этот день важно быть в храме, чтоб проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и более внимательно отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно », - закликав митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в день Крещения Господня, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятить воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А). Торжественное освящение вод Днепра начнется около 12.00, после чего киевляне начнут омовение в крещенской купели.