В Днепровском районе Киева на улице Алма-Атинской сегдоня около 14:00 произошло нападение на почтовое отделение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
На месте происшествия полицейские опросили сотрудников отделения и свидетелей разбойного нападения.
По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде. Нападающий сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3000 гривен. Подозреваемый побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.
Правоохранители изъяли две гильзы, которые направили для проведения экспертизы.
В настоящее время оперативники общаются с коллективом почты и посетителями, которые в момент совершения преступления находились в помещении. Усилия столичной полиции направленные на установление и задержание разбойника.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время