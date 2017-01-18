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В Днепровском районе Киева на улице Алма-Атинской сегдоня около 14:00 произошло нападение на почтовое отделение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия полицейские опросили сотрудников отделения и свидетелей разбойного нападения.

По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде. Нападающий сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3000 гривен. Подозреваемый побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.

Правоохранители изъяли две гильзы, которые направили для проведения экспертизы.

В настоящее время оперативники общаются с коллективом почты и посетителями, которые в момент совершения преступления находились в помещении. Усилия столичной полиции направленные на установление и задержание разбойника.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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